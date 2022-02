Liam Gallagher anuncia shows no Brasil em novembro de 2022

publicidade

O cantor e compositor inglês Liam Gallagher, um dos principais nomes do rock desde os anos 90, quando o som do Oasis invadiu o mundo, se prepara para lançar um novo disco de inéditas em maio e voltar aos palcos em junho, com uma nova turnê mundial que passará pelo Brasil.

As apresentações confirmadas no país acontecem nos dias 15 de novembro, em São Paulo, no Espaço das Américas e no Rio de Janeiro, no Qualistage, no dia 16 de novembro. Os ingressos partem de R$ 280 reais até R $540 em São Paulo. Já no Rio, eles começam em R$180, indo até os R$ 540. As vendas começam a partir do próximo dia 16 de fevereiro, na plataforma Livepass.

O novo disco, intitulado "C'mon You Know", terceiro de sua carreira solo, chega em maio. O primeiro single a ser lançado será uma canção chamada "Better Days", e o segundo, uma surpresa, será dedicado ao irmão Noel: "I Wish I Had More Power"

Além dos sucessos de Liam, o público também poderá contar com um repertório de novas canções no show, além dos principais hits do Oasis, que são sempre parte integrante do line up de todos os shows do artista. Confira preços e datas a seguir:

SÃO PAULO

DATA: 15 de novembro de 2022

LOCAL: Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795: Barra Funda, São Paulo: SP)

HORÁRIO: 21:30h

ABERTURA DOS PORTÕES: 19:30h

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 18 anos desacompanhados. Menores de 18 anos entram somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

PREÇOS:

Pista Premium: R$ 540,00

Pista Premium meia-entrada: R$270,00

Pista: R$ 320,00

Pista meia-entrada: R$ 160,00

Mezanino: R$ 560,00

Mezanino meia-entrada: R$ 280,00

Camarote: R$ 560,00

Camarote meia-entrada: R$ 280,00

RIO DE JANEIRO

DATA: 16 de novembro de 2022

LOCAL: Qualistage (Avenida Ayrton Senna, 3000: Barra da Tijuca)

HORÁRIO: 21:30h

ABERTURA DOS PORTÕES: 19:30h

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 18 anos desacompanhados. Menores de 18 anos entram somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

PREÇOS:

Pista Premium: R$ 540,00

Pista Premium meia-entrada: R$ 270,00

Pista: R$ 320,00

Pista meia-entrada: R$ 160,00

Camarote A: R$ 560,00

Camarote A meia-entrada: R$ 280,00

Camarote B: R$ 460,00

Camarote B meia-entrada: R$ 230,00

Camarote C: R$ 400,00

Camarote C meia-entrada: R$ 200,00

Frisa A: R$ 380,00

Frisa A meia-entrada: R$ 190,00

Frisa B: R$ 340,00

Frisa B meia-entrada: R$ 170,00

Poltronas: R$ 360,00

Poltronas meia-entrada: R$ 180,00.