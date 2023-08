Liam Gallagher lança o álbum 'Knebworth 22'

publicidade

Hoje é o lançamento do aguardado álbum ao vivo de Liam Gallagher, “Knebworth 22”. O novo projeto, que já está disponível em todas as plataformas digitais, é uma celebração e também uma lembrança dos dois maiores shows solo da carreira do artista. O álbum chega acompanhado de um videoclipe da música de encerramento, “Champagne Supernova”.

“Knebworth 22” chega com uma intensidade eletrizante. O setlist abrange as principais canções solo de Liam e inclui uma seleção de hinos icônicos da era do Oasis. A todo vapor, Liam e banda entregam um desempenho fenomenal, principalmente nas faixas “Rock’n Roll Star”, “Wall Of Glass”, “Once” e “More Power”.

Em uma conversa recente com Jo Whiley na Radio 2, Liam comparou as duas apresentações solo que fez em Knebworth com os famosos shows do Oasis no mesmo local, em 1996. Ele comentou: “é como um boxeador quando ganha seu primeiro título. É incrível. Traz uma sensação de quando você perde e, ao retornar 26 anos depois, você ganha! Acho, então, que o que mais significa pra mim são aqueles 26 anos depois”.

O novo vídeo ao vivo de “Champagne Supernova” oferece uma onda de nostalgia e captura memórias que durarão uma vida inteira, desde a apresentação do convidado especial John Squire, do Stone Roses, até um mar de rostos extasiados na multidão, muitos dos quais nem eram nascidos quando a música foi lançada pela primeira vez. Naturalmente, a potência vocal de Liam e sua arrogância carismática fazem dele a estrela do show.

Liam lançou “Knebworth 22”, um registro dos maiores shows de todos os tempos, fazendo um de seus menores shows no KOKO, no início desta semana. Os fãs deram as boas-vindas arrebatadoras ao retorno do guitarrista e lenda do Oasis, Bonehead, após sua batalha contra o câncer, e o show foi concluído com sua versão do clássico de Jimi Hendrix “Are You Experienced?”.

Amanhã, Liam fará seu único show em um festival no Reino Unido e, na sequência, ele irá para o Japão para apresentações no festival Summersonic em Tóquio e Osaka.

Veja clipe: