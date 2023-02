Liam Payne homenageia Harry Styles por premiações no Grammy 2023

publicidade

Harry Styles foi um dos destaques do Grammy 2023 neste domingo, 5. O artista ganhou as principais categorias da premiação: melhor álbum de pop vocal e álbum do ano. Além da repercussão entre os fãs do artista, ele foi parabenizado por Liam Payne.

No Instagram, nesta segunda-feira, 6, o ex-One Direction compartilhou uma imagem do amigo com o troféu e declarou ser "algo para despertar". "Você merece cada milissegundo daquele momento olhando para baixo sorrindo para o troféu que você ganhou. Deus te abençoe, irmão. Parabéns", escreveu.

Natural da vila de Holmes Chapel, no norte da Inglaterra, Harry Styles, 29, se consolidou como um dos grandes nomes da música pop atual, como prova o Grammy.

A faixa "As It Was", lançada pelo artista em abril, ficou no topo da lista das músicas mais escutadas em 2022 em todo o mundo no Spotify, com 1,5 bilhões de reproduções. O álbum Harry's House ficou em 2º lugar, atrás apenas de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny.

Em 2023, Styles completa 13 anos de carreira, incluindo os cinco que passou como integrante da banda One Direction, formada com Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

Harry Styles começou sua carreira com uma audição para o reality de competição musical The X Factor UK. Ele cantou a música Isn't She Lovely, de Stevie Wonder, e recebeu o "sim" de dois dos três jurados.

O cantor acabou sendo eliminado no meio da competição, mas foi salvo para se tornar um dos integrantes da One Direction. A banda terminou o reality em 3º lugar, mas virou um fenômeno mundial em 2016. Desde então os integrantes sem suas carreiras solos.