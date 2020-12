Lidi vence a Prova do Fazendeiro e escapa da eliminação desta semana

publicidade

Na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (2), as peoas Jakelyne, Jojo e Lidi passaram por um desafio de mira e equilíbrio.

Lidi levou a melhor do dia e garantiu o posto de Fazendeira pela primeira vez. Na próxima votação, a atriz também terá imunidade e o poder de indicar alguém direto para a Roça.

Na disputa, as peoas tiveram que enfrentar quatro etapas: primeiro, elas tiveram que acertar cestas com saquinhos de areia e, em seguida, posicionar pinos para derrubá-los usando discos por cima de uma mesa. Depois, precisaram transportar bolinhas em uma trava de equilíbrio por um percurso irregular para, no final, encaixar engrenagens e girar uma manivela.

Com a vitória da Lidi, o trio de roceiros está formado por: Biel, Jakelyne e Jojo, que agora irão disputar a preferência do público. Vote em quem deve ficar no reality.