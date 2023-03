Lima Duarte sobre acidente com motociclista: 'Minha habilitação está válida!'

publicidade

Lima Duarte, de 92 anos, se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo, na última sexta-feira, 6. Na ocasião, o carro que o ator dirigia colidiu com uma motocicleta. Ele não se feriu, entretanto, a motociclista precisou ser socorrida.

"Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade", afirmou o ator.

Lima Duarte contou que prestou "imediatamente todos os socorros necessários". Ele disse estar "acompanhando o estado de saúde da motociclista" e lamentou "profundamente o ocorrido, no desejo de que ela se restabeleça".

"Gostaria de ressaltar que minha habilitação está válida! Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente", esclareceu Lima Duarte em nota.