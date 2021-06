Linha de voo em exposição presencial/virtual

publicidade

Depois das exposições Voo da pedra (2019) e Plano de voo (2020), Antônio Augusto Bueno e Bebeto Alves apresentam o projeto "Linha de Voo", que teve sua realização adiada em função da pandemia. Assim como nos trabalhos autorais anteriores, os dois artistas visuais contemporâneos transitam entre diferentes linguagens das artes visuais para apresentar uma proposta híbrida. As obras gráficas têm como ícone a figura de um pássaro que sugere uma narrativa visual que aproxima e mescla a fotografia ao desenho num mesmo suporte. O projeto é uma metáfora construída para falar de liberdade, que cria um questionamento através de uma imagem muito específica de pássaros, que, em voo, vão sendo envolvidos pelo próprio percurso, através de linhas que o demarcam. A busca é de uma perspectiva, de um trajeto e de uma chegada - no traço, no risco, no desenho em céu aberto.

Com curadoria de José Francisco Alves, a primeira exibição pública ocorreu neste sábado, 19 de junho, com a abertura da mostra virtual no site do Sesc (www.sesc-rs.com.br/galeriavirtual/) e exposição presencial no Sesc de Uruguaiana (cidade natal de Bebeto Alves). Pelotas deve receber "Linha de Voo" no Espaço de Arte Ágape, em agosto; e Porto Alegre (cidade de Antônio Augusto Bueno), na Fundação Força e Luz, em outubro. As três montagens contarão com os originais presentes no livro homônimo em edição bilíngue (português/inglês) viabilizado pelo edital e que será distribuído gratuitamente, mais alguns trabalhos em médio e grande formato, além de vídeo-arte. Ainda estão previstas lives e intervenções urbanas dos artistas durante a realização do projeto.

A fim de produzir a exposição itinerante por três cidades do Rio Grande do Sul, acompanhada de uma publicação, a proposta utiliza tecnologias e meios de inserção na rede para disponibilizar o trabalho experimental para além dos espaços expositivos. Com mostra virtual e exibições presenciais em Uruguaiana, Pelotas e Porto Alegre, o projeto tem financiamento do Pró-Cultura RS Fundo de Apoio à Cultura – FAC, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com produção executiva da Stephanou Cultural.

O curador José Francisco Alves é professor do Atelier Livre Xico Stockinger, doutor e mestre em História da Arte e membro da AICA e ICOM. No texto curatorial, ele interpreta: “Para os artistas, este pássaro pode se resumir a uma forma de simbologia do tempo. O grafismo de Antônio em meio ao pássaro capturado por Bebeto é, em verdade, uma escrita sobre o tempo, e o sobre espaço na existência que ocupamos ao percorrer este tempo. O tempo que vivemos antes, agora e depois”. No site https://linhadevoo.wixsite.com/linhadevoo, é possível baixar gratuitamente o livro dos artistas e conferir todas as informações sobre o projeto. O projeto pode ser acompanhado pelas redes: Instagram @linhadevoo e Facebook @projetolinhadevoo



LINHA DE VOO

Quem: Antônio Augusto Bueno e Bebeto Alves

O Quê: Exposição presencial em Uruguaiana/RS

Quando: 19 de junho a 31 de julho | Entrada franca

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábados, das 8h às 12h

Onde: Sesc Uruguaiana | Rua Flores da Cunha, 1.984 - Centro - Uruguaiana/RS

Curadoria: José Francisco Alves

*Quem visitar a exposição presencial poderá retirar gratuitamente o livro de artista "Linha de Voo"