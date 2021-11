Lisa, do grupo de K-Pop BLACKPINK, é diagnosticada com Covid-19

publicidade

Foi revelado nesta quarta-feira (24) que a cantora Lisa, do grupo de K-Pop BLACKPINK, está com Covid-19.

A informação foi divulgada pela YG Entertaiment, empresa que cuida da carreira do grupo. Jisoo, Jennie e Rosé, integrantes do BLACKPINK, esperam os resultados de seus exames.

"Lisa, do BLACKPINK, foi diagnosticada com Covid-19 nesta tarde (24). As outras três integrantes do grupo ainda não foram classificadas como 'contatos próximos', mas receberam imediatamente os testes de PCR depois de ouvirem os resultados positivos de Covid-19 e estão aguardando", começou o comunicado divulgado pela empresa.

"Primeiro, compartilhamos essas informações de maneira rápida e precisa com representantes e funcionários e tomamos medidas preventivas fortes, até mesmo além das diretrizes das autoridades de saúde. Continuaremos a não hesitar em fornecer apoio total para a saúde de nossos artistas e membros da equipe relacionados como a principal prioridade. Se houver alguma alteração no futuro, iremos notificá-los mais uma vez rapidamente", finaliza o texto.

Não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde de Lisa até o momento. Ao lado de Rosé e Jennie, Lisa esteve nos EUA no começo de novembro. A cantora fez a divulgação de seu single solo, Money.

Nas redes sociais, fãs demonstraram apoio com as frases "Get well soon, Lisa", ou "Melhor logo, Lisa" e "Stay safe, BLACKPINK", que significa "Fiquem bem, BLACKPINK". As duas frases entraram para a lista de assuntos mais comentados do dia no Twitter.

