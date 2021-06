Live de rock brasileiro para crianças

publicidade

“Rockzinho Beleza” vem recheado de brincadeiras e de hits de Raul Seixas, como “O Carimbador Maluco”, “Mosca na Sopa” e “Tente Outra Vez”. A estreia é às 16h, deste domingo, no Facebook Diversão em Cena e Youtube da Fundação Arcelor Mittal, ficando disponível depois. Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes.

O musical acompanha um dia bem especial na vida dos amigos Gabi (Analu Pimenta) e Tiago (Oscar Fabião). Quando a menina não consegue fazer o seu dever de casa - uma redação -, Tiago precisa encontrar uma maneira para destravar a criatividade da amiga e tem uma ideia maravilhosa: viajar pela imaginação! O que eles não esperavam era que, nessa viagem, fossem encontrar Mêlo (Pedro Henrique Lopes).

“É incrível ver como as crianças se identificam com o Rock&Roll e como se divertem cantando e dançando ao som das guitarras e bateria. Apresentar o rock nacional através de um espetáculo lúdico e divertido é a certeza de que as crianças vão embarcar nessa viagem com a gente e dançar do início ao fim!”, descreve Pedro Henrique Lopes.

As livezinhas apresentam atividades temáticas e informações sobre os músicos homenageados para despertar a curiosidade das crianças sobre os artistas e sua obra. Outras atividades estão disponíveis no canal do Youtube do Grandes Músicos para Pequenos.