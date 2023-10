Livro em versão bilíngue tem lançamento nesta quinta

publicidade

Ponto de chegada de uma jornada de mais de 40 anos, o livro "A poesia da hora braba" escrito em inglês e português está dividido em capítulos que dialogam com o tempo e espaço. A autora Malu Baumgarten, que se define como uma aventureira, levou uma vida meio ambulante. No Brasil morou em Porto Alegre, onde nasceu, e em São Vicente (SP), Fortaleza, Rio e Brasília. Viajou por quase todo o país, por lazer e à trabalho, no tempo em que foi repórter especial da Agência JB. Talvez por isso, seus poemas viajem tanto e nos levem junto nesse sobrevoo sobre os céus do planeta. O livro terá lançamento nesta quinta-feira-, 26 de outubro, no espaço Olho Mágico – Espaço Coletivo (avenida Cauduro, 35, Bom Fim), com autógrafos e sarau. A edição é da Bestiário, com a assinatura do Selo Invencionática. "A poesia da hora braba" tem prefácio da escritora e poeta amazonense Marta Cortezão, orelha escrita pela jornalista Bebê Baumgarten e ilustrações e capa de Elisabeth Baumgarten.

O meio-ambiente, a beleza e o abuso da natureza na cidade de Toronto, onde vive, as questões sociais as desigualdades na América do Sul e também na América do Norte, são temas marcantes na poesia de Malu. A conexão com o Brasil é presente em poemas que falam de Porto Alegre, Garopaba, e do país de origem. Há 26 anos vivendo em Toronto, no Canadá, Malu conta que os poemas deste livro reportam à juventude meio hippie meio militante dos anos 70 e 80 em Porto Alegre, atravessam uma vivência de imigrante no Canadá e terminam em uma ode à Toronto. “É possível acompanhar o passar dos anos e o meu processo de amadurecimento, o frescor dos poemas jovens, as experiências da maternidade e da perda de pessoas que amei, o saber da proximidade com a morte na poesia mais madura”, afirma.

Foi em 2020, o primeiro ano da pandemia, mais estável economicamente e com sua filha já adulta, que Malu debruçou-se novamente sobre a escrita, que esteve presente em toda sua vida, mesmo que dividida com outras profissões e paixões, como a fotografia. “Voltei a me concentrar na escrita. A convite de minha irmã Bebê participei da oficina Subtexto, da escritora Cíntia Moscovich, online, com pessoas de várias partes do Brasil e eu em Toronto. A partir daí publicamos o livro coletivo O mundo ao redor (ed. Bestiário, Porto Alegre), e resolvi voltar à universidade”, reflete a autora. Incentivada pela amiga e poeta Maria Alice Bragança, Malu começou a participar de saraus virtuais, como o Sarau da Invencionática, criado pela poeta Manuela Lopes Dipp. “A cada sábado nos encontrávamos online, poetas do Brasil e do mundo, para compartilhar poemas e ideias e aliviar o peso do isolamento social exigido pela pandemia da COVID-19” completa.

Em 2022, em uma de suas visitas ao Brasil, foi convidada a publicar este livro. “Embora a maioria dos poemas que fazem parte dele já estivessem escritos nas duas línguas, só me senti pronta a considerá-lo final um ano depois, quando me dei conta que, na mente do escritor, cada poema sempre poderá se beneficiar de mais uma releitura e cortes que o induzam à precisão, e por isso nunca estará acabado. Assim sendo, aí está, A poesia da hora braba, uma viagem de 40 anos no tempo e espaço das minhas ideias e sentidos/sentimentos”.

Malu Baumgarten é jornalista e tradutora especializada em poesia. É formada em inglês e literatura pela York University (Toronto). Teve contos publicados nas coletâneas "O mundo ao redor" (ed. Bestiário, 2021), e "Solilóquios" (ed. Venas Abiertas, 2023), participou das antologias poéticas do selo "Enluaradas, Uma ciranda de deusas" (2021) e "I Tomo das bruxas: do ventre à vida" (2023). Integra as coletâneas que serão lançadas em breve, como suíte poética no livro "Arca de Esconderijos", (ed. Território das Artes, 2023), "Antologia de Prosa do Mulherio da Letras de Portugal", a ser lançado em novembro, e "Antologia da TAUP" (Toma Aí Um Poema) a ser lançada na Festa Literária Internacional de Paraty (RJ) no final de novembro.

SERVIÇO

"A poesia da hora braba" (Poetry of the Wild Hour)

Livro de Malu Baumgarten

Ilustrado por Elisabeth Baumgarten

216 páginas

Editora: Bestiário

LANÇAMENTO

"A poesia da hora braba" – Sarau e autógrafos do livro de Malu Baumgarten

Dia 26 de outubro, às 19h no Olho Mágico – Espaço Coletivo

Av. Cauduro, 35. Bom Fim

Entrada franca