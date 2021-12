Livro relata volta ao mundo em 270 dias e busca por um novo sentido à vida

publicidade

Viajar e conhecer novos lugares e culturas é uma oportunidade para aprender sobre si mesmo e sobre o mundo. Questionando-se acerca dos rumos que sua trajetória seguia, a jornalista gaúcha Fernanda Pandolfi deixou tudo para trás e foi dar uma volta pelo mundo, buscando um novo sentido para sua vida. Nessa jornada de 270 dias, percorreu cerca de cem cidades, espalhadas por 37 países, em cinco continentes. Histórias e reflexões sobre a experiência são contadas no livro “Quem é a Estrada?” (Editora Vienense), com lançamento nesta quarta-feira, 15 de dezembro, das 17h às 20h, no hotel Piazza Navona by Intercity (Independência, 813).

Mesmo com um trabalho consolidado como colunista, Fernanda já não se reconhecia mais nas pautas que escrevia. Ao mesmo tempo, na parte amorosa, acumulava mais dúvidas e problemas do que a vontade de compartilhar uma vida. O resultado: crises de ansiedade e depressão. Sua paixão por viagens resgatou o pouco de energia que sobrava para uma decisão importante: comprou uma passagem de volta ao mundo, preparou sua mochila e largou tudo para se reencontrar e viver novas experiências. streando como escritora, Fernanda conta que “Quem é a Estrada?” não se trata de um guia de viagens ou uma publicação de autoajuda, mas oferece muitas ideias de roteiros e pode inspirar os leitores nas suas buscas pessoais. A intenção foi registrar em papel a transformação que viveu, ressignificando e ampliando o que compartilhou durante a jornada na plataforma online “Ida e Volta”, criada para contar os pontos altos e baixos da experiência.

“A estrada ajuda a desconstruir tudo para depois construir. Cresci muito nessa caminhada e sigo na trilha, evoluindo, sempre. Quando voltei, estava com outra cabeça”, relata a autora. Atualmente uma empreendedora de sucesso no ramo da comunicação, ela postergou por muito tempo a intenção de registrar a experiência em papel, até a chegada da pandemia, que acabou impulsionando o processo da escrita. Com o apoio da editora Lu Thomé, a jornalista encarou o desafio de embarcar também no mundo literário. De Havana a Nova York, da Noruega à Índia, com paradas em hotéis, hostels, em um ashram, na casa de amigos ou no saguão de algum aeroporto. Em 256 páginas, o leitor acompanhará a reconstrução de episódios reais e outros quase surreais, além das angústias, os medos, as alegrias e descobertas – em capítulos que constatam que ainda não é fácil ser mulher, mochileira e independente no mundo de 2021.

A partir do dia 16 de dezembro, o livro estará disponível para venda na livraria PocketStore (Félix da Cunha, 1167), no bairro Moinhos de Vento e nos principais marketplaces (Amazon, Estante Virtual, Mercado Livre, UmLivro, B2W, Lojas Americanas, Shoptime e Submarino).