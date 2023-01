Lollapalooza Brasil anuncia Rise Against, Yungblud e Tove Lo no Sideshows

publicidade

Antecipando os encontros marcados para a décima edição do Lollapalooza Brasil, o festival anuncia a programação do Lolla Sideshows. A esperada semana do evento, marcado para os dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, convida os fãs da banda americana de punk rock Rise Against para curtirem um spoiler do que irá rolar no LollaBR, no dia 22 de março (quarta-feira), no Cine Joia.

Na noite seguinte, 23 de março (quinta-feira), é a vez da casa de show receber o cantor britânico Yungblud. Já no dia 28 de março (terça-feira), logo após o festival, Tove Lo faz uma apresentação na Audio para os fãs que quiserem reviver o momento no Lollapalooza Brasil. Os ingressos já estão à venda no site do festival.

Vale lembrar que ainda há ingressos para a celebração da décima edição do LollaBR. A cantora Billie Eilish e o rapper sensação Lil Nas X sobem ao palco no dia 24 de março, sexta-feira. Fazendo o seu debut no Brasil após uma espera de 30 anos, a banda blink-182 é uma das responsáveis pelo sold out do Lolla Day no sábado (tipo de ingresso ainda disponível para os outros dois dias), que também apresenta Tame Impala, Jane’s Addiction, a recém-anunciada banda coreana The Rose e nomes nacionais como LUDMILLA, Filipe Ret e Pitty. O último dia, 26 de março, domingo, completa a celebração da décima edição do festival no país com a estreia de Drake na capital paulista, shows das cantoras Rosalía e WILLOW, além da banda paranaense Tuyo, o trap de L7NNON, os clássicos de Os Paralamas do Sucesso.

Confira a programação do Lollapalooza Brasil 2023 dividida por dias:

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 de março, sábado

blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.., Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, YUNGBLUD, Ludimilla, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, The Rose, WILLOW, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert.