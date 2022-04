Lucas Di Sandes lança single nesta sexta

publicidade

Foi lançado nesta sexta-feira, 15, nas plataformas digitais, o single “Encaixe Perfeito”, do cantor Lucas Di Sandes. O artista que é natural da cidade de Aracaju (Sergipe) teve a sua primeira projeção nacional por um vídeo cantando com o seu cachorrinho Bilu que foi postado em suas redes sociais, no ano de 2016. O vídeo já soma mais 50 milhões de visualizações.“Foi naquele momento que me despertou o interesse de seguir profissionalmente na música", destaca Lucas.

Lançada pela Gravadora Soma, a canção “Encaixe Perfeito” é o primeiro single da carreira solo do artista. “É uma canção muito especial para mim porque foi uma das primeiras composições que fiz. Fala sobre a ilusão de um amor que ainda não existe”. O cantor reside em Porto Alegre há um ano e apresenta seu show em casas noturnas de Porto Alegre e da região, como Barcelos Beer & Food, Bar Baldhead e Haka Pub. Mais informações pelo https://www.instagram.com/lucasdisandes.