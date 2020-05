Lucas Lucco canta sucessos e empolga fãs durante live em casa

publicidade

Na noite de sábado (9), Lucas Lucco realizou uma live com transmissão no canal dele no YouTube, no R7 e nas redes sociais do portal.

Cantando direto de casa, em Uberlândia (MG), Lucas levou entretenimento aos fãs em quarentena e arrecadou doações para ajudar famílias carentes na pandemia.

Soltando a voz à distância, Lucas fez um show aconchegante e aqueceu o sabadão frio dos internautas. Ele vem desenvolvendo um projeto chamado Em Casa, que consiste na regravação de músicas da carreira, então os fãs conferiram grandes sucessos em um novo formato. Aliás, um clima perfeito para curtir no conforto do lar.

Às 22h30, Lucas entrou cantando Mozão, acompanhado apenas do violonista e pianista, em um pequeno palco na área externa de casa. Ele disse que este é um dos maiores sucessos da carreira dele. Em seguida, o astro emendou um hit atrás do outro, com Quando Deus Quer e Meu Príncipe.

Coisa e Tal foi a próxima da lista. "Uma das canções mais pedidas nas redes sociais", celebrou ele.

Vale lembrar que Lucas havia pedido que os internautas postassem quais faixas gostariam de ouvir na "versão quarentena". E ele ainda informou que os fãs iriam ajudá-lo a escolher a próxima música de trabalho. "Saudade Idiota ou Copos e Garrafas?", alertou o sertanejo durante a transmissão, antes de apresentar cada canção.

Destacando desejos musicais dos fãs, o cantor mostrou na live os sucessos Batom Vermelho, Tô Fazendo Amor (gravada com Jorge e Matheus), Interrogações, Fé no Pai, Plano B, Nem Te Conto e Pac-Man.

Em um determinado momento, Lucas disse que não está acostumado com esse silêncio das lives, mas que em breve estará novamente ao lado dos fãs.

Lucas dedicou a música 11 Vidas a todos os pais e mães do Brasil. Emocionado com a canção que fez para o pai, ele até errou o início da música, se desculpou e voltou a fazer a canção.

Ao vivo, Lucas disse que escolheu o repertório especialmente para este show on-line.

Outro destaque aconteceu quando o astro mineiro chamou a noiva, Lorena Carvalho, e fez declarações para a loira. Ele disse que, por enquanto, cancelou a cerimônia de casamento devido à pandemia.

Depois, Lorena também ajudou a fazer uma surpresa para Lucas, entregando para ele dois certificados da gravadora Sony, por grandes vendagens de discos.

Durante a apresentação à distância, o compositor recolheu donativos através de um QR code. E, nas redes sociais, o artista vem captando doações que serão transformadas em cestas básicas para as comunidades carentes e para a restauração da saúde da menina Marina Moraes (@cureamarina), que tem AME (Atrofia Muscular Espinhal).

Do outro lado, os fãs mostraram empolgação nas redes sociais, postando elogios sobre show intimista e ajudando nesse momento difícil.

A live de Lucas Lucco foi, com certeza, um sucesso.