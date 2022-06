Ludmilla é indicada ao 'Bet Awards 2022' na categoria Melhor artista internacional

publicidade

O BET (Black Entertainment Television) acaba de anunciar os indicados ao Bet Awards 2022. Representando o Brasil entre nomes internacionais, Ludmilla concorre na categoria Melhor Artista internacional. Doja Cat lidera com seis indicações. O BET Awards será apresentado pela indicada ao Oscar® e vencedora do Globo de Ouro® Taraji P. Henson e será exibido ao vivo pela MTV, no dia 26 de junho, às 21h.

Os indicados deste ano refletem a grandiosidade da expressão criativa e excelência negra na música, televisão, cinema e esportes. Doja Cat é indicada em Álbum do Ano, Melhor Feat (com Kiss Me More em colaboração com SZA), Melhor Artista De R&B e Pop Feminino, Melhor Artista De Hip Hop Feminino, Prêmio BET Her, e Clipe do Ano (com Kiss Me More em colaboração com SZA).

Ari Lennox e Drake receberam o segundo maior número de acenos com quatro indicações cada. Ari Lennox é indicada em: Melhor Artista De R&B e Pop Feminino, Clipe do Ano (com Pressure), Prêmio BET Her (com Pressure) e Prêmio BET Her (com Unloyal, em parceria com Summer Walker). As indicações de Drake incluem Melhor Artista De Hip Hop Masculino, Melhor Feat (com Way 2 Sexy em parceria com Future e Young Thug), Clipe do (com Way 2 Sexy em parceria com Future e Young Thug), e Álbum do Ano (com Certified Lover Boy). Baby Keem, Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), Chlöe, Future, H.E.R., Jazmine Sullivan, Kanye West, Kendrick Lamar, Lil Baby, Mary J. Blige e Tems estão em terceiro lugar, com três indicações cada.

Ludmilla representa o Brasil na categoria Melhor Artista Internacional. A artista concorre com Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática Do Congo), Fireboy Dml (Nigéria), Little Simz (Reino Unido), Major League Djz (África Do Sul), Tayc (França) e Tems (Nigéria).

As nomeações do BET AWARDS 2022 são selecionadas pela BET’s Voting Academy, que é composta por fãs e um grupo de profissionais do entretenimento nas áreas de televisão, cinema, música, mídia social, marketing digital, jornalismo esportivo, relações públicas e artes criativas.

A maior noite da cultura, o BET AWARDS, continua seu reinado em seu vigésimo segundo ano como plataforma única para mostrar os melhores, mais brilhantes e mais bonitos aspectos da cultura negra - celebrando o presente e o futuro da música negra, elevando a cultura e sendo uma força motriz para a mudança social.

Connie Orlando, vice-presidente executiva da BET, especiais, programação musical, estratégia musical e notícias irá supervisionar o show anual, juntamente com Jamal Noisette, VP, especiais, programação musical, estratégia musica, que atuará como Co-Produtor Executivo do BET. Jesse Collins Entertainment é a companhia de produção para o show com Jesse Collins, Dionne Harmon e Jeannae Rouzan-Clay atuando com produtores executivos.

Confira a lista completa de indicados ao BET AWARDS 2022:

ÁLBUM DO ANO

An Evening With Silk Sonic, Silk Sonic

Back of My Mind, H.E.R.

Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator

Certified Lover Boy, Drake

Donda, Kanye West

Heaux Tales, Mo’ Tales: The Deluxe, Jazmine Sullivan

Planet Her, Doja Cat

MELHOR FEAT

“Essence,” Wizkid Feat. Justin Bieber & Tems

“Every Chance I Get,” DJ Khaled Feat. Lil Baby & Lil Durk

“Family Ties,” Baby Keem & Kendrick Lamar

“Kiss Me More,” Doja Cat Feat. SZA

“Way 2 Sexy,” Drake Feat. Future & Young Thug

“Whole Lotta Money” (Remix), Bia Feat. Nicki Minaj

MELHOR ARTISTA DE R&B E POP FEMININO

Ari Lennox

Chlöe

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Mary J. Blige

Summer Walker

MELHOR ARTISTA DE R&B E POP MASCULINO

Blxst

Chris Brown

Givēon

Lucky Daye

The Weeknd

Wizkid

Yung Bleu

ARTISTA REVELAÇÃO

Baby Keem

Benny the Butcher

Latto

Muni Long

Tems

Yung Bleu

MELHOR GRUPO

Silk Sonic

Chlöe X Halle

City Girls

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Young Dolph & Key Glock

MELHOR ARTISTA DE HIP HOP FEMININO

Cardi B

Doja Cat

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Saweetie

MELHOR ARTISTA DE HIP HOP MASCULINO

Drake

Future

J. Cole

Jack Harlow

Kanye West

Kendrick Lamar

Lil Baby

PRÊMIO BET HER

Best of Me (Originals),” Alicia Keys

“Good Morning Gorgeous,” Mary J. Blige

“Have Mercy,” Chlöe

“Pressure,” Ari Lennox

“Roster,” Jazmine Sullivan

“Unloyal,” Summer Walker & Ari Lennox

“Woman,” Doja Cat

MELHOR ARTISTA INTERNACIONAL

Dave (U.K.)

Dinos (France)

Fally Ipupa (Democratic Republic of the Congo)

Fireboy Dml (Nigeria)

Little Simz (U.K.)

Ludmilla (Brazil)

Major League Djz (South Africa)

Tayc (France)

Tems (Nigeria)

DIRETOR DE CLIPE DO ANO

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak

Benny Boom

Beyoncé & Dikayl Rimmasch

Director X

Hype Williams

Missy Elliott

MELHOR FILME

Candyman

King Richard

Respect

Space Jam: A New Legacy

Summer of Soul

The Harder They Fall

MELHOR ATRIZ

Aunjanue Ellis, King Richard

Coco Jones, Bel Air

Issa Rae, Insecure

Jennifer Hudson, Respect

Mary J. Blige, Power Book II: Ghost

Queen Latifah, The Equalizer

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Regina King, The Harder They Fall

Zendaya, Euphoria | Spider-Man: No Way Home

MELHOR ATOR

Adrian Holmes, Bel Air

Anthony Anderson, Black-Ish

Damson Idris, Snowfall

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Forest Whitaker, Respect | Godfather of Harlem

Jabari Banks, Bel Air

Sterling K. Brown, This Is Us

Will Smith, King Richard

JOVEM ESTRELA

Akira Akbar

Demi Singleton

Marsai Martin

Miles Brown

Saniyya Sidney

Storm Reid

MELHOR ATLETA DO ANO FEMININO

Brittney Griner

Candace Parker

Naomi Osaka

Serena Williams

Sha’carri Richardson

Simone Biles

MELHOR ATLETA DO ANO MASCULINO

Aaron Donald

Bubba Wallace

Giannis Antetokounmpo

Ja Morant

LeBron James

Stephen Curry