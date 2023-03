Ludmilla despede-se de seu cachorro Pietro: "te amarei pra sempre"

publicidade

Nesta sexta-feira, 17, a cantora Ludmilla compartilhou em suas redes sociais o falecimento de seu cachorro, Pietro, que esteve ao seu lado por 11 anos. "Descansa em paz meu amor, eu não sei como te dizer tchau mas eu sei que você tem que ir, te amarei pra sempre Pietro", escreveu a artista em sua conta do Twitter.

Descansa em paz meu amor, eu não sei como te dizer tchau mas eu sei que você tem que ir, te amarei pra sempre Pietro💔 pic.twitter.com/ZWjwunVUBN — LUDMILLA (@Ludmilla) March 17, 2023

Em seu Instagram, publicou alguns stories com registros do seu companheiro. "11 anos do meu lado me dando o melhor amor que eu opoderia receber, um amor genuíno", escreve em um story. Ainda, a cantora lembrou dos momentos em que se jovaga no chão e ficava horas fazendo carinho barriga de Pietro. "Pq vc não me esperou pra fazer último carinho?", lamenta. "Agora meu time está incompleto", escreve em outro story com foto de Pietro e outros dois cães ao lado dela. A foto abaixo contém link que redireciona para o perfil de Ludmilla.

Foto: Instagram / Reprodução