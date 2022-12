Luli Cabeda promove recital de piano no Tablado Andaluz

publicidade

Neste sábado, dia 3, Luli Cabeda realiza o recital de piano de final de ano dos alunos de 2022, no espaço Tablado Andaluz (av. Venâncio Aires, 556) às 19h, apresentando o trabalho que realiza ao longo dos anos, com o propósito de compartilhar esta arte e mostrando que ela é acessível a todos que se proponham, cada um dentro das suas viabilidades, objetivos e interesses. Ingressos com a artista.

O estudo musical se dá de forma contínua, o qual exige disciplina, mas acima de tudo, desejo de aprender a tocar um instrumento e de desenvolver o fazer musical. No programa do recital, músicas que vão do erudito ao rock, passando por trilhas sonoras, MPB e canções folclóricas.

Luli Cabeda, professora de piano e educadora musical há mais de 12 anos, é formada pelo IPA e ministra aulas para todas as idades e para alunos que buscam diferentes objetivos. Tem como diferencial o trabalho no piano com pequenos a partir de quatro anos e meio de idade, onde trabalha de forma lúdica e com partituras analógicas, utilizando e adaptando métodos renomados no mundo todo. O foco está sempre nos objetivos e características de cada aluno, respeitando a sua bagagem musical e seus interesses relacionados à música.

O estudo do piano promove vários benefícios físicos e emocionais. Muitos estudos já comprovam que a música melhora a memória, amplia as capacidades cognitivas, estimula a criatividade, trabalha a autoestima, otimiza a capacidade produtiva, auxilia no tratamento de doenças degenerativas como Alzheimer, reduz os sentimentos de ansiedade e depressão, entre outros tantos benefícios.

As inscrições já estão abertas para 2023 e os interessados podem agendar uma aula experimental. Para conhecer mais o trabalho da educadora musical é só acessar suas redes sociais:

Instagram: @lulicabeda | Youtube: Canal Luli Cabeda

Facebook: lulivegacabeda | WhatsApp: (51) 98167-8701