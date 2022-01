'Mães Paralelas', de Pedro Almodóvar, entra no streaming

publicidade

'Mães Paralelas', o filme do aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar, entra no catálogo da Netflix no dia 18 de fevereiro.

Na trama, duas mulheres, Janis e Ana, dividem um quarto de hospital onde vão dar à luz. Ambas são solteiras. Janis, uma mulher de meia-idade, não se arrepende e está exultante. Já Ana, adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada.

O longa-metragem conta com Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, Aitana Sanchez-Gijón e Daniela Santiago. A produção representa a Espanha no Oscar 2022, e foi indicada a prêmios como o Globo de Ouro e o Independent Spirit Awards. No Festival de Veneza, "Mães Paralelas" deu a Penélope Cruz o prêmio de melhor atriz.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=50cJUKw9RU8