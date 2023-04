Música clássica toma conta de Porto Alegre nesta terça-feira

publicidade

Dois concertos marcam a terça-feira em Porto Alegre. Abrindo a temporada de concertos de 2023, o Porto Alegre Consort apresenta obras de Johann Sebastian Bach, hoje às 20h, no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250), bairro Auxiliadora. Neste Concerto de Páscoa, o grupo tem regência de Diego Schuck Biasibetti e preparação vocal de Gisa Volkmann.

O concerto tem início com a apresentação do moteto “Jesu, Meine Freude” (Jesus, minha alegria) e segue com a cantata “Christ lag in Todesbanden BWV 4” (Cristo jazia em ataduras de morte). A obra foi escrita para o Domingo de Páscoa, possivelmente em 1707, podendo assim ser a mais antiga composição vocal sacra de Bach. Todos os movimentos da peça fazem uso, de alguma forma, da melodia e texto do cantata homônima de autoria de Martinho Lutero. Ingressos antecipados pelo sympla.com.br. Haverá venda no local, a partir das 18h, mediante disponibilidade. Mais informações: @poaconsort.

O Porto Alegre Consort é um grupo vocal e instrumental que se dedica a interpretação da Música Antiga de compositores do século XVII e XVIII como Bach, Haendel e Vivaldi. Surgiu em 2017, mas sua história começou antes, em 1996, com o Coral Porto Alegre que após juntar-se a um grupo de instrumentistas passou a se chamar Porto Alegre Consort. Programas expressivos fazem parte da trajetória do grupo como a realização dos projetos “Bach Natürlich”, com obras de Johann Sebastian Bach; especial de Páscoa com a apresentação da “Paixão Segundo São João”, também de Bach; o projeto Alte Musik com a interpretação de “O Messias” de Handel e o Viva Vivaldi.

VILLA-LOBOS

Nesta terça-feira, às 19h, a Orquestra Jovem do RS abre a temporada de concertos homenageando os 136 anos de Heitor Villa-Lobos. O evento terá entrada franca e será realizado no teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa. Alusivo aos 136 anos de nascimento do maestro Heitor Villa Lobos, com músicas que retratam a riqueza de sons do Brasil.

O repertório terá composições de Villa-Lobos como “Cantilena da Bachianas 4”, “Trenzinho Caipira” (Tocata) da “Bachianas 2”, "Ária da “Bachianas 5” para orquestra sinfonietta, além de composições de Guerra-Peixe (“Mourão”) – Luiz Gonzaga (“Asa Branca”), Waldemar Henriques (“Uirapuru”), Goiá (“Saudade de Minha Terra”), Tom Jobim e Vinicius de Moraes (“Garota de Ipanema”, Vinicius de Moraes e Toquinho (“Como Dizia o Poeta”), Ary Barroso (“Aquarela do Brasil”). A regência é de Telmo Jaconi, que junto com Davi Coelho forma a dupla de maestros da Orquestra. Criada em 2009, a Orquestra tem foco na formação musical de excelência para crianças e adolescentes de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos.