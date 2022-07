Música de Melody é retirada do YouTube e Apple Music após briga com Anitta e acusação de plágio

publicidade

A música cover Assalto Perigoso, de Melody, foi retirada do YouTube e do Apple Music após a funkeira, de 15 anos, se envolver em uma briga com Anitta, de 29, neste fim de semana.

Tudo começou quando Anitta disse que a cantora não é profissional. Irritada, a adolescente rebateu a crítica. Ela afirmou que a artista — que um dia foi sua ídola — não consegue chegar ao topo das paradas de uma forma orgânica, como ela. Porém a cantora, que vem trabalhando em sua carreira internacional, lembrou que Melody alcançou o Top 1 no Brasil com Assalto Perigoso, uma versão de Positions, música de Ariana Grande, e que os fãs da artista fizeram com que isso chegasse à compositora da canção, Nija Charles.

Assim que viu os comentários sobre o plágio de Melody, Nija publicou: "Agora, espera aí".

Agora, a história ganha mais um capítulo. Após a postagem de Nija, Assalto Perigoso foi derrubada da conta oficial de Melody no YouTube e não está mais disponível no Apple Music. A canção ainda pode ser ouvida na Deezer e no Spotify.