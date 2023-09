Maíra Cardi irá desativar Instagram para "pré-concepção" de seus próximos 3 filhos

publicidade

Maíra Cardi anunciou nesta terça-feira, 12, que irá desativar o Instagram. A influenciadora revelou que tomou a decisão por querer ter mais três filhos.

Nos stories, Maíra explicou que o uso das redes sociais lhe proporciona mais experiências negativas do que positivas. Ela decidiu se ausentar para preservar a saúde nesse momento de "pré-concepção" de seu próximo filho.

"Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida. Quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim. O que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física, muita paz para que essa criança seja gerada", iniciou.

"Quero fazer a pré-concepção e isso significa que, 6 meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente a sua alimentação, os seus hábitos - seu e do pai -, para que a genética da criança ‘zere’ os genes", explicou.

Maíra detalhou o impacto das redes sociais nesse momento de vida: "Vou desativar o meu Instagram, vou ver o que faz sentido, se faz sentido, o que eu continuo de produtos, se continuo (...) Colocando na balança, isso [continuar na rede social] não é inteligente, me traz mais coisas negativas do que positivas, a internet virou terra de ninguém, as pessoas inventam o que querem, falam o que querem".