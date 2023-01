Marília Mendonça segue fazendo história na música, com indicações a prêmios e recordes nas paradas

publicidade

Em novembro de 2021, o Brasil perdia uma das maiores artistas em um trágico acidente aéreo. Marília Mendonça morreu aos 26 anos após a queda do avião em que viajava até Minas Gerais. Além dela, morreram também o produtor musical Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o co-piloto Tarcíso Viana. Mesmo após a morte, Marília segue emplacando sucessos nas paradas, batendo recordes e recebendo indicações a prêmios, provando que a força artística e o legado são inabaláveis.

Na última semana, por exemplo, a cantora alcançou o número 1 do Spotify com a música Leão, lançada dezembro de 2022. Além disso, o EP póstumo de Marília, Decretos Reais, Vol. 2, entrou no Top 50 do Spotify Global. A artista atingiu outras marcas importantes na carreira. Confira, a seguir, algumas das conquistas póstumas de Marília Mendonça.

Indicação ao Grammy Latino

O álbum Patroas 35%, parceria entre Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa, recebeu uma indicação ao Grammy Latino 2022, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Marília já levou um troféu na mesma categoria da premiação, em 2019, com o álbum Todos os Cantos. Na edição deste ano, porém, o prêmio ficou com Chitãozinho e Xororó.



Quando o anúncio da indicação foi feito, Maraisa ponderou sobre o sabor agridoce que fica: "Ao mesmo tempo que estou explodindo de felicidade, sempre terei aquele vazio que ela deixou, para comemorarmos por completo essa conquista", escreveu a cantora. "A vida é tão curta. Se jogue. Aproveite cada minuto. Dê risada. Faça um filho. Tenha amigos. Melhores amigos. Viva intensamente. Agradeça. Leve a vida com leveza. Perdoe rápido. Não seja escravo do dinheiro. Veja o outro lado. Ame. Seja feliz", refletiu Maiara ao publicar uma foto das mãos das três unidas.

Música mais ouvida nas paradas

O primeiro projeto de Marília lançado após a morte foi o EP Decretos Reais, Vol. 1, divulgado em 21 de julho deste ano, um dia antes do aniversário da cantora, que completaria 27 anos. O sucesso foi imediato, com as quatro músicas do projeto entrando para a lista de mais tocadas do Spotify Brasil.



O projeto rendeu inclusive mais um hit em primeiro lugar para a história de Marília, já que a canção Te Amo Demais assumiu o topo das paradas. Outro feito é que Marília conseguiu ocupar, ao mesmo tempo, as quatro primeiras posições do Top 50 do Spotify Brasil. Até o momento, ela é a única brasileira a ter essa conquista.

Elogiada fora do Brasil

Aclamada por milhões de pessoas no Brasil, Marília também já recebeu inúmeros elogios no exterior. A revista Billboard, um dos veículos musicais mais consagrados do mundo, chamou a cantora de "maior artista sertaneja do Brasil" em uma matéria. A publicação ressaltava, em agosto deste ano, que Marília seguia com seu reinado, quebrando recordes mesmo após a morte dela.

Artista mais ouvida do Brasil

Marília foi por três anos consecutivos a artista mais ouvida do Brasil no Spotify, em 2019, 2020 e 2021. A cantora é a única com esse recorde. E ela tem chances de conseguir o feito pela quarta vez, já que foi a brasileira mais ouvida da plataforma de streaming no primeiro semestre de 2022, entre janeiro e julho. Daqui a menos de dois meses será possível descobrir se o recorde de Marília será ampliado.

Sucesso no YouTube

Com mais de 25 milhões de inscritos no canal no YouTube, Marília ultrapassou uma marca impressionante em 2022, atingindo mais de 17 bilhões de visualizações nos clipes. A brasileira também se tornou a artista feminina com mais clipes com mais de 100 milhões de visualizações, no total são 58 vídeos com esses números.

Recorde de reproduções

Marília se tornou também a primeira artista brasileira a ultrapassar a marca de 8 bilhões de reproduções nas músicas no Spotify. E o feito é ainda mais impressionante porque ela já tinha batido 7 bilhões de reproduções em fevereiro de 2022, mas logo em julho deste ano passou de 8 bilhões. O álbum Todos os Cantos, lançado em 2019, ainda segue como o disco nacional mais reproduzido da história da plataforma.

O legado continuará vivo

Já foi revelado que Marília tem mais de 100 músicas inéditas gravadas, inclusive por outros artistas. Com isso, fica a expectativa dos fãs de que o reinado da cantora não vai acabar tão cedo. De qualquer forma, as músicas já lançadas por ela continuarão a fazer sucesso. Em publicação no Instagram oficial de Marília, a equipe divulgou alguns dos recordes batidos por ela, mas deixando uma mensagem poderosa sobre o legado da cantora: "A voz potente que conquistou todos os cantos desse nosso Brasil. Os feitos são muitos, mas o amor é maior. Marília Mendonça celebrava um Grammy e um abraço de fã com a mesma intensidade.