Mariana Gallindo estreia na TV em "Gênesis": "Feliz e emocionada"

Depois de 15 anos no teatro musical e com mais de 20 espetáculos no currículo, Mariana Gallindo vai fazer sua estreia na televisão na superprodução Gênesis, que vai ao ar a partir do dia 19 de janeiro. A atriz contou, em entrevista ao R7, que já estava em busca de desafios quando surgiu o convite para a novela.

"Há alguns anos, senti que precisava ampliar meu campo de atuação, trabalhar em diferentes meios, alcançar novos públicos e viver novas experiências. Sempre tive admiração por televisão e finalmente o momento de trabalhar neste novo universo chegou. Foi uma grata surpresa! Desde então mergulhei de cabeça no universo de Gênesis", comemorou.

A expectativa de Mariana para a estreia e para se ver nas telinhas é grande: "Cada trailer que é divulgado me arrepia. Fico muito feliz e emocionada por fazer parte de uma produção tão cuidadosa e de tanta qualidade".

Na trama bíblica, a atriz vai viver Zade, esposa de Elisá (Marcello Gonçalves) e mãe de Liba (Pâmela Tomé). Uma mulher confiante e cúmplice de sua família, que será retratada na fase Torre de Babel. Mariana comentou sobre a preparação para a personsagem e o que trouxe de experiência na bagagem para as telinhas.

"Trouxe do teatro disciplina, disponibilidade, ousadia, controle emocional e, para mim o fundamental, senso de coletividade, para saber que todos estamos juntos para contar a história", declarou.