Mariana Godoy é contratada pela Record TV

Mariana Godoy é a nova contratada da Record TV. A jornalista esteve na emissora na tarde de ontem (segunda, 15 de feereiro) e assinou o contrato em um encontro com o Vice-Presidente de Jornalismo, Antonio Guerreiro.

Mariana ficará à disposição para projetos do Jornalismo. “Estou muito feliz de fazer parte da Record TV, uma emissora conhecida pelo grande espaço que dedica ao noticiário. É um privilégio fazer parte de uma equipe que tem tantos talentos trabalhando para levar informação ao telespectador”, afirma a apresentadora.

Guerreiro destaca: “Mariana alia credibilidade a carisma e versatilidade. Ela chega à emissora para reforçar ainda mais a marca do jornalismo premiado da Record TV”.

Sobre Mariana Godoy

Jornalista nascida em Itanhaém, no litoral paulista, é formada pela Casper Líbero e trabalhou nas principais emissoras de TV e rádio do país como repórter e apresentadora. Mariana atuou em veículos de destaque ao longo da sua carreira. Após um período como redatora em uma agência de publicidade, logo chegou à televisão. O primeiro veículo em que ingressou foi a TV Gazeta. Depois, passou por diversas emissoras, Manchete, SBT, Globo, GloboNews, Rede TV! e Bandeirantes, além de ter atuado também em rádio, como na Nova Brasil FM, Rádios Globo e Bandeirantes. Na Rede TV! comandou um talk show, “Mariana Godoy Entrevista”, exibido ao vivo no qual recebia convidados importantes do cenário político e artístico do Brasil. Paralelamente ao trabalho jornalístico, comandou transmissões de eventos e mediação de debates políticos.