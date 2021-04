Marido de âncora volta para casa após 1 ano de internação por covid

publicidade

O marido da apresentadora britânica Kate Garraway, Derek Draper, de 53 anos, voltou para casa após mais de um ano no hospital lutando contra a covid-19.

Derek Draper foi retirado de todas as máquinas, mas continuará a receber cuidados 24 horas na propriedade adaptada da família no norte de Londres. Um amigo próximo ao casal disse ao jornal The Sun que a apresentadora mal via hora de ter o amado de volta em casa.“Kate sonhou com este dia por tanto tempo e não consegue agradecer a equipe maravilhosa do NHS.”

De acordo com a fonte, os dois filhos do casal, Darcey Mary Draper e William Garraway Draper, não contiveram a emoção ao receberem o pai em casa. Apesar da alegria, a família foi avisada de que ele ainda enfrenta uma luta “longa e cansativa” pela saúde plena.

“Os filhos, que têm sido extremamente resistentes, estão muito, muito felizes por ter o pai em casa. O ano passado deu a Derek e Kate um vínculo absolutamente inquebrável. Ela é uma rocha e uma inspiração total para todos na Grã-Bretanha que lutam contra suas próprias histórias de terror com a doença perniciosa", disse o amigo.

Em agosto do ano passado, a apresentadora chegou a pedir licença para focar nos cuidados ao marido.