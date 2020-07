Marido de Alessandra Scatena morre vítima da covid-19

publicidade

O marido de Alessandra Scatena, Rogério Gherbali, morreu na noite de quinta-feira (30), vítima da covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora. O empresário de 56 anos foi diagnosticado com a doença e estava internado desde o fim de junho.

Nas redes sociais, amigos de Rogério lamentaram a partida dele e mandaram mensagens de apoio para Alessandra, eterna assistente de palco de Gugu Liberato.

A apresentadora estava casada há 23 anos e, junto com o empresário, teve dois filhos: Enrico, de 16 anos, e Stéfano, de 9. Alessandra e os herdeiros também tiveram sintomas da doença, porém, se recuperaram logo.

Por conta da pandemia de covid-19, não haverá velório. Uma oração para Rogério foi feita por amigos na manhã desta sexta-feira (31) no centro de São Caetano do Sul, na grande São Paulo. O corpo do marido de Alessandra será cremado.