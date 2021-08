Marido de Scarlett Johansson confirma gravidez da atriz

publicidade

Uma das maiores estrelas de Hollywood vai ser mamãe pela segunda vez.

Scarlett Johansson estaria esperando seu segundo filho e a informação teria saído da boca do próprio marido da atriz, o humorista e apresentador Colin Jost.

Segundo o site Page Six, o astro do programa Saturday Night Live fazia uma apresentação em um teatro em Connecticut, nos EUA, quando deixou a informação escapar ao conversar com a plateia.

"Vamos ter um bebê, é empolgante", teria dito Colin durante a apresentação, fazendo o público vibrar.

A atriz, de 36 anos, já é mãe de Rose Dorothy, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o jornalista francês Romain Dauriac. Eles ficaram casados de 2014 a 2017.

Rumores sobre a segunda gravidez de Scarlett circulavam na web depois que a estrela de Viúva Negra deixou de comparecer a alguns eventos.

Scarlett, que costuma ser discreta em sua vida pessoal e não possui perfil nas redes sociais, ainda não confirmou a gestação.