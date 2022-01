Marisa Monte é diagnosticada com Covid-19 e adia shows em SP e RJ

publicidade

Marisa Monte foi diagnosticada com Covid-19 e divulgou um comunicado em suas redes sociais.

A cantora revelou que o resultado do teste para a doença feito nesta segunda-feira (10), deu positivo nesta terça-feira (11): "Estou totalmente assintomática, com as três doses da vacina, isolada em casa", explicou ela.

Marisa então falou sobre adiar os shows de sua turnê: "Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos".

A estrela explicou que novas datas para os shows de estreia da turnê devem ser anunciadas ainda nesta terça.

As apresentações estavam marcados para 19, 21 e 22 de janeiro, no Rio de Janeiro, e 27, 28 e 29 de janeiro, em São Paulo.

Ela encerrou o comunicado com uma mensagem otimista: "Desde já agradeço pela compreensão e por favor, se cuidem, cuidem dos outros e vacinem-se. Vai passar. Saudades e até breve!".

Confira abaixo o comunicado completo:

"Gente, hoje de manhã acordei com a notícia que meu exame de PCR, feito ontem à tarde, deu positivo. Estou totalmente assintomática, com as três doses da vacina, isolada em casa.

Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos.

Em respeito ao bom senso e às recomendações sanitárias achamos prudente adiar as estreias dias 19, 21 e 22/ 01 no Rio de Janeiro e 27, 28 e 29/01 em São Paulo. Novas datas serão divulgadas ainda hoje. Estamos avaliando as demais datas da temporada de São Paulo, dia a dia, na certeza que faremos a escolha certa em nome da segurança e do bem-estar de todos. Sinto muito por ter nosso encontro adiado, mas o momento é de priorizar os cuidados com a saúde de todos.

Desde já agradeço pela compreensão e por favor, se cuidem, cuidem dos outros e vacinem-se. Vai passar. Saudades e até breve!

Marisa"