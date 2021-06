Marisa Monte surpreende fãs com anúncio bombástico

publicidade

Por essas os fãs de Marisa Monte não esperavam. Após quase 10 anos sem apostar em nada na carreira solo, Marisa Monte resolveu sair da toca e lançar um álbum inteiro com músicas inéditas. A cantora anunciou, nesta quinta-feira (3/6), o disco “Portas”, que ainda não ganhou data de estreia, mas já tem previsão de lançamento para 2022.

Marisa começou a preparar as gravações do álbum em 2020, mas teve de parar por conta da pandemia. Agora, retomou o projeto, criou novas músicas e já se prepara para o início das gravações. “As portas se fecharam, a vida de todo mundo se encheu de incertezas e ficou difícil fazer planos. Foi quando um amigo meu me disse que a vida tem seu próprio GPS e que, toda vez que a gente perde uma oportunidade, começa logo a recalcular a rota em busca da próxima saída”, disse Marisa Monte nas redes sociais.

Em 1º de maio de 2019, com o fim da turnê de Os Tribalistas, em que passou por 29 cidades da América do Sul, Europa e Estados Unidos na companhia de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, Marisa se despediu da internet, anunciando que ficaria “invisível” por um período indeterminado.

O lançamento do novo álbum, em 2022, virá acompanhado de uma grande turnê, se a pandemia permitir, é claro. O último álbum totalmente inédito da cantora foi lançado em 2011.