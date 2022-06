Mart'nália e Mônica Salmaso no Teatro do Sesi no dia 9 de julho

publicidade

A paulista Mônica Salmaso e a carioca Mart'nália fazem show, no dia 9 de julho, a partir das 21h, dentro das comemorações dos 25 anos de atuação do Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787) em Porto Alegre.

Quem sobe ao palco primeiro é a cantora Mônica Salmaso, acompanhada pelo aclamado pianista André Mehmari. Parceiros na música há muitos anos, eles se uniram para homenagear Milton Nascimento e trazem novas versões para sucessos do músico mineiro, como "Canção Amiga", "Credo" e "Paula e Bebeto".

Mart'nália sobe ao palco com a sua banda, formada por Humberto Mirabelli (violão, guitarra e vocal), Luiz Otávio (piano e voz), Michael Pipoquinha (baixo e vocal), Macaco Branco (percussão e vocal) e Felipe Martins (bateria e vocal). Ela interpretará os sucessos de sua carreira, reunidos em seus quatro DVDs e 13 CDs, incluindo os vencedores do Grammy Latino +Misturado (2017) e Mart’nália canta Vinicius de Moraes (2019).

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

A programação de aniversário do Teatro do Sesi

As próximas atrações serão da área das artes cênicas: o espetáculo infantil "Crianceiras" (7 de agosto), do cantor e compositor Márcio de Camillo com poesias de Mario Quintana; e a comédia "Baixa Terapia" (2 e 3 de setembro), estrelada por Antônio Fagundes e Ilana Kaplan. Depois, haverá uma performance inédita de dança com o Ballet Vera Bublitz (24 e 25 de setembro), uma das mais tradicionais companhias do Rio Grande do Sul, e bailarinos internacionais convidados. Na área musical, a agenda ainda inclui três atrações internacionais que fazem sua estreia em Porto Alegre: a Orquestra Sinfônica de Longueuil (14 de agosto), do Canadá; o conjunto italiano Interpreti Veneziani (29 de outubro) e o musical inglês The Wall (11 e 12 de novembro).