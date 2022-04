Matanza Ritual se apresenta no Opinião neste sábado

publicidade

O Matanza Ritual, liderado pelo vocalista Jimmy London, vai se apresentar no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), neste sábado, dia 2, Às 23h15min. Ao lado de grandes músicos da cena metal brasileira, como o guitarrista Antônio Araújo (Korzus e One Arm Away), o baixista Felipe Andreoli (Angra) e o baterista Amilcar Christófaro (Torture Squad), Os ingressos já estão no terceiro lote e podem ser encontrados na Sympla.

Com show confirmado no Opinião desde antes do início da pandemia de Covid-19, o grupo finalmente poderá se encontrar com o público gaúcho para um ritual macabro com muito bate-cabeça. Todos os ingressos comprados para as datas adiadas seguem válidos e devem ser usados no dia 02/04, sem necessidade de troca ou validação.

Os grandes sucessos da ex-banda do frontmen Jimmy London serão executados por uma grande banda em um show cheio de energia. A abertura da noite fica com a banda de hard rock Avalanche.