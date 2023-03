Mateus Carrilho lança hoje 'Menino", single do primeiro disco

publicidade

Mateus Carrilho lança nesta quarta-feira, dia 29 de março, em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single ‘Menino’, uma canção pop, com as nuances da MPB. O videoclipe também está disponível desde às 11h de hoje, no canal oficial do cantor no YouTube.

Falando de amor genuíno, ele enaltece uma companhia especial quando encontramos o amor. A sonoridade do single é uma prévia do que o Mateus irá trazer em seu primeiro disco, mesclando o pop, com sons que passam pelo Samba, Bossa Nova e MPB.

O videoclipe traz um cenário contemporâneo, com aspecto vintage, que revisita elementos clássicos que remetem à cidade do Rio de Janeiro.

Confira o clipe: