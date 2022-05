MC Gui fala sobre desistência de Baronesa e Rogério do "Power Couple": "Desistir não é fraqueza"

publicidade

MC Gui falou sobre a desistência dos pais, Rogério e Claudia Baronesa, do "Power Couple Brasil 6". O funkeiro apoiou a decisão do casal e se disse muito feliz com trajetória dos dois no jogo.

"O mais importante é competir, não importando o resultado. Desistir não é sinal de fraqueza, mas sim de muita coragem! Eles sentiram no coração que era melhor parar e assim aconteceu. Agora precisamos de muito amor e carinho, cuidar deles, porque não foi fácil", escreveu.

O artista disse que já reencontrou os pais e agradeceu todo o apoio dos fãs. "Gratidão a todos que estiveram com eles durante esse tempo. Eles estão bem, em casa e agora receberão muito colo e carinho! Temos certeza que eles deram o melhor deles! Deus sabe de tudo", completou.

Veja a publicação: