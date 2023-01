Mega Domo é atração em Canela até domingo

publicidade

Em cartaz desde 28 de outubro, em Canela, de terças a domingos, sempre às 20h30min (com abertura dos portões às 19h), o “Viagem de Natal” já se firma como uma das grandes atrações do calendário da Serra Gaúcha. Desde a sua estreia, o Mega Domo, maior estrutura inflável da América Latina, onde acontece o espetáculo natalino, já impactou positivamente milhares de pessoas. O Domo é localizado na rua José Pedro Piva, 89, em Canela, em frente ao antigo Hotel Continental, no trevo de acesso de quem retorna para Gramado ou segue a rota para a Cascata do Caracol

Produzida e criada pela Histórias Incríveis Entretenimento, com investimento de R$ 20 milhões, a atração contempla em um único momento as artes cênicas, o cinema e a emoção de um show de teatro musical. A qualidade do espetáculo, que une tecnologia, inovação e interatividade com o público, é um ponto alto da atração. “O Mega Domo tem sucesso absoluto em sua estreia em Canela e chama a atenção por ser um gigantesco cinema, o maior que você já viu na vida; uma peça de um grande teatro, com superelenco, com figurinos incríveis e impactantes, ainda com um espetáculo musical enorme, com atores cantando, dançando, interagindo e cheio de efeitos especiais- tudo ao mesmo tempo, numa nova forma de entretenimento dentro do Mega Domo”, destaca Edson Erdmann, CEO e diretor artístico da Histórias Incríveis Entretenimento. O Mega Domo tem 30 metros de altura por 60 metros de largura e levou quatro meses e meio para ser criado, sendo uma estrutura totalmente inflável.

O Mega Domo e o Viagem de Natal foram concebidos para oferecer uma imersão única e diferenciada, em que todos os elementos se relacionam para criar essa atmosfera mágica de Natal. O espetáculo foi criado pela diretora executiva e roteirista Valéria Chalegre e por Edson Erdmann, que idealizou, também, o Mega Domo. A espetáculo insere o público na história de Miguel, um jovem fotógrafo que mora em Londres e passa o período de festas de fim de ano longe de sua família pela primeira vez, mas que com ajuda de personagens da sua infância viaja por países como África do Sul, França, Itália, Estados Unidos, Argentina, México e Brasil em busca da foto inédita do Papai Noel.

A equipe diária do espetáculo “Viagem de Natal” é composta por 271 pessoas, entre atores, bailarinos, backstage, recepcionistas, camareiros, costureiros, contrarregras, equipe de fotografia e demais profissionais técnicos. “Formamos um verdadeiro Dream Team para emocionar o público. Quem for assistir ao Viagem de Natal no Mega Domo terá experiências sensoriais únicas, desde o momento que chega e entra em nossa primeira estrutura, no pré-show, até o final, onde temos uma surpresa atrás da outra! É imperdível e único!”, acrescenta Edson Erdmann. No elenco, estão alguns grandes atores e bailarinos do teatro gaúcho como Evandro Soldatelli, Margarida Peixoto, Ida Celina, Oscar Simch, Luis Franke, Manoela Wunderlich, Martina Frölich, Aline Spak, Denizeli Rodrigues, Diogo Grulke, Thielen Calero, entre outros.

Criada há 15 anos no RS, a empresa Histórias Incríveis já realizou eventos de grande porte no Brasil, como a cerimônia de abertura e encerramento da Copa América no Brasil, em 2019, a Reinauguração do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, para a Copa de 2014 e foi responsável durante quatro anos, de 2015 até 2018, pelo Natal Luz de Gramado (RS). Para mais informações basta acessar www.viagemdenatal.com.br ou seguir nas redes sociais @mega_domo e @viagem_de_natal.

