Memorial do RS realiza painel sobre História e Historiografia LGBTI+

O Memorial do Rio Grande do Sul realiza, na próxima terça-feira, o painel História e Historiografia LGBTI+. Organizado pelo núcleo Ação Educativa, o encontro ocorre a partir das 19h, no auditório do primeiro andar do local. A entrada é franca.

No painel serão discutidas as possibilidades de desconstrução de preconceitos, a partir da História, e a construção de uma sociedade mais justa. O debate conta com a participação da mestra em História Augusta Silveira de Oliveira, do professor doutor Benito Bisso Schmidt, do graduando em História Caio Tedesco e da doutoranda em História Lauri Miranda.

A atividade ocorre em diálogo com a exposição "De Stonewall ao Nuances: 50 Anos de Ação", realizada pelo curso de Museologia da Ufrgs em parceria com o Nuances — Grupo pela Livre Expressão Sexual. A mostra segue até 14 de julho no primeiro andar do Memorial do RS, com entrada franca. O horário para visitação ocorre de terça a sábado, das 10h às 18h; domingos e feriados, das 13h às 17h.