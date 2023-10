Memorial Erico Verissimo oferece sábado de gincana para as crianças

publicidade

Celebrando 10 anos de história, o Memorial Erico Verissimo (MEV), localizado no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), promove a “Gincana para crianças: uma viagem com Nanquinote”, neste sábado, dia 28 de outubro, a partir das 10h. Os pequenos vão auxiliar o Nanquinote a encontrar outros personagens do célebre escritor gaúcho pelo Espaço Força e Luz.

Para fazer a viagem, cada criança receberá um passaporte que, ao final da brincadeira, será carimbado. Como prêmio pela aventura, os participantes levarão para casa alguns jogos em um charmoso livreto.

Com apenas 25 vagas disponíveis, a participação é gratuita e será por ordem de chegada, não sendo necessário realizar inscrição. A gincana terá início às 10h e finalizará às 16h, ou até esgotar as vagas.

A brincadeira com os personagens dos livros infantis de Erico Verissimo surge em comemoração ao aniversário de 10 anos do Memorial. Inaugurado no dia 20 de setembro de 2013, ele é lar de manuscritos originais e mais de três mil itens do escritor. Ocupando dois andares do prédio Força e Luz, o MEV proporciona uma jornada pela vida de Verissimo como escritor, tradutor e editor.

O Nanquinote aguarda a criançada para embarcar no Avião Vermelho e iniciar essa viagem especial!

Um dos ambientes do Memorial Erico Verissimo:

Acervo da Fundação Força e Luz / Divulgação / CP

Serviço:

Gincana para Crianças: uma viagem com Nanquinote

Quando: 28 de outubro, sábado, das 10h às 16h

Local: Espaço Força e Luz, rua dos Andradas, 1223 – Centro Histórico, Porto Alegre/RS.