Michel Morrone gera polêmica na internet depois de publicação

Assim como o filme 365 Dni, Michele Morrone é um sucesso internacional. Apesar de estar no ramo há algum tempo, foi com o erótico polonês que conquistou um espaço maior na mídia e no mercado.

Na trama, dá vida ao gângster Massimo Torricelli, que possui grande influência na Sicília. No entanto, quando sofre uma cilada e perde seu pai – que leva um tiro no peito e falece -, seu poder é posto em xeque. Agora, deve assumir os negócios da família, mas o desânimo não ajuda no cumprimento da tarefa.

Ao mesmo tempo, Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) é uma executiva e vive um relacionamento infeliz. Quando tira férias na Sicília, espera se acertar com o namorado. Contudo, nada sai como o esperado.

Depois de conhecer a jovem, Massimo acredita que ela pode mudar seu rumo. Então, a sequestra e espera que ela se apaixone por ele em um ano. Caso isso não ocorra, ele a libertará ao final do prazo.

Por mais que Michele Morrone seja aclamado por seus trabalhos na música e no cinema, o artista também chama a atenção por suas polêmicas.

"Eu, minha música, meus personagens… meu mundo. É tudo o que preciso", ressalta na legenda (tradução livre). Entretanto, outro ponto ganhou os holofotes. De acordo com alguns internautas, a fala de Morrone é, no mínimo, complicada. Afinal, segundo eles, o artista possui filhos e, no Instagram, só reforça a importância de si mesmo e de sua carreira.

“Acho que você não precisa dos seus filhos… sua música e sua carreira são suficientes”, responde uma internauta em tom de reprovação. Já outra seguidora, questiona se o artista está com depressão.

Em meio à polêmica, Morrone não comentou sobre o assunto. Mas, ao que tudo indica, a discussão na foto está longe de terminar.