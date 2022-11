Milton Nascimento agradece carinho dos fãs após último show da carreira

publicidade

Milton Nascimento usou as redes sociais para mandar um recado aos fãs depois de lotar o estádio do Mineirão, no domingo (13), com o último show da carreira do artista.

"Estou aqui para agradecer todo o amor que estou recebendo. Um beijão, um abração e tudo de bom sempre", declarou Bituca no vídeo postado nesta terça-feira (15).

A última apresentação de Milton reuniu cerca de 60 mil pessoas e marcou o fim dos shows ao vivo do cantor depois de uma carreira de seis décadas.

O ato derradeiro de A Última Sessão de Música, a turnê que percorreu cidades do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa durante todo este ano, reuniu os principais sucessos da longa discografia do cantor e compositor carioca/mineiro.

Visivelmente emocionado, Milton Nascimento dedicou sua última apresentação nos palcos à cantora Gal Costa, que morreu no último dia 9 de novembro.

