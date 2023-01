Minissérie sobre incêndio na boate Kiss estreia na Netflix; veja o trailer

publicidade

A minissérie de ficção “Todo Dia a Mesma Noite”, inspirada na história real do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, estreia nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, na Netflix. O roteiro é baseado no livro da jornalista Daniela Arbex e retrata a luta por justiça travada pelos pais das vítimas e sobreviventes, que continua até hoje.

O incêndio na Boate Kiss, em janeiro de 2013, deixou 242 mortos. A tragédia de Santa Maria completa 10 anos nesta sexta-feira, dia 27.

Com cinco episódios, codireção de Carol Minêm e roteiro de Gustavo Lipsztein, e direção geral de Julia Rezende. No elenco estão Paulo Gorgulho, Debora Lamm e Thelmo Fernandes, além de Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro, Bel Kowarick, Erom Cordeiro, Paola Antonini, Nicolas Vargas, Flavio Bauraqui e Laila Zaid.

Minissérie sobre incêndio na boate Kiss

A minissérie “Todo dia a mesma noite” começa mostrando os jovens se preparando para uma noite de diversão na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013, quando aconteceu o incêndio. Na noite da tragédia, a casa noturna estava com lotação muito maior do que sua capacidade, não tinha alvará nem saída de emergência, seus extintores de incêndio não funcionavam e havia sido isolada com espuma imprópria, que pegou fogo quando a banda usou fogos de artifício.

A série irá mostrar as vítimas e as pessoas que participaram do salvamento, o desespero dos familiares, além das investigações e do processo jurídico.

Veja trailer: