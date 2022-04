Mississippi Delta Blues Festival ganha edição em Gramado

publicidade

Completando 14 anos, o Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) desembarca em Gramado entre os dias 11, 12 e 13 de agosto. O tradicional evento de música será realizando na Caza Wilfrido.

O festival contará com cinco palcos temáticos que receberão dezenas de artistas nacionais e internacionais como os estadunidenses Tyrone Vaughan, filho de Jimmie e sobrinho de Stevie Ray, de Austin, Texas; Chris Gill, de Jackson, capital do Mississippi, e a cantora Tweed Smith, de Houston, Texas. Entre os brasileiros, estão confirmados Cristiano Crochemore (RJ), radicado em Houston, Ale Ravanello Blues Combo (RS), The Headcutters (SC), Decio Caetano e Lucian Satan (PR). A cena atual do blues carioca também estará presente, representada por Alamo Leal, Maurício Sahady, Beto Saroldi, Nanda Moura e Al Pratt.

Fabin Costa, um dos sócios do MDBF, diz que: “Realizar uma edição do festival em Gramado é um desejo antigo nosso. Em 2020, realizamos uma versão on-line e agora finalmente estaremos na cidade para um evento como Gramado merece e do tamanho que é o Mississippi Delta Blues Festival. O público pode esperar toda a essência do festival que vai muito além dos shows”.

A versão gramadense do evento foi intitulada de "Crossroads Edition", em referência ao filme homônimo de 1986, com Ralph Macchio e Joe Seneca. O longa retrata com propriedade o universo do Blues no Delta do Mississippi, no estado do Mississippi, no sul profundo dos Estados Unidos (Deep South). Além da programação musical, onde cada palco tem como referência um filme, o festival terá ainda atrações gastronômicas na área chamada de Chess Records, gravadora de Chicago que inspirou o filme Cadillac Records.

O Mississippi Delta Blues começou em 2008, em Caxias do Sul, como um pequeno festival dedicado ao blues, tradicional gênero musical norte americano. E, assim como a música, o Mississippi Delta Blues Festival resistiu, cresceu e se consolidou. Ao longo da última década, o evento se tornou o maior do segmento na América Latina. Depois de Caxias do Sul e Rio de Janeiro, o festival realiza, em 2022, sua primeira edição em Gramado.

Os ingressos em www.mdbf.com.br/gramado.