Morre a artista visual Lou Borghetti

A artista visual Lou Borghetti, de 65 anos, morreu na manhã deste sábado, dia 25, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Lou lutava há dois anos e meio contra um câncer no endométrio e deixa a única filha, Fernanda, e uma neta de cinco meses, Helena. O velório será realizado neste sábado no Crematório Angelus (Av. Porto Alegre, 320), na capela 2, a partir das 16h30min. A cerimônia de cremação será às 19h30min. O velório não é restrito para a família da artista, mas é permitida a entrada de apenas dez pessoas na capela.

A filha única de Lou Borghetti, Fernanda, diz que sempre vai lembrar da mãe como uma pessoa muito forte. “Minha mãe sempre foi muito guerreira e alegre e deixou um legado incrível. Somos gratos a Deus porque ela teve a oportunidade de conhecer a neta de cinco meses, que recebeu o nome de Helena em homenagem à avó.”

O jornalista Paulo Gasparotto, que conhecia Lou Borghetti há mais de 30 anos, diz que vai lembrar da artista como uma lutadora. “A Lou soube se construir, fazia as coisas com muito humor e graça, cheia de emoção e vida. Foi uma lutadora que sempre soube buscar o que ela queria.”

Heitor Bergamini, presidente da Associação dos Amigos das Pinacotecas de Porto Alegre, diz que toda a diretoria e associados da AAPIPA perdem uma grande colega e amiga. “Lou foi uma das idealizadoras e fundadoras da nossa Associação. Ela sempre se mostrou uma entusiasta com as Artes Plásticas de Porto Alegre e se preocupava em unir e trazer pessoas para trabalhar em prol da cultura.”

Elizethe Helena Borghetti nasceu em Chapada, no interior do Estado, e estudou ao lado de grandes nomes da arte, como Danúbio Gonçalves, Renina Katz e Katie Van Sherpenberg. Lou foi aluna e assistente da Fundação Iberê Camargo e desde 1991 expõe suas obras em galerias brasileiras como o MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli), Galeria Tina Zapolli, em Porto Alegre, MAC (Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul) e Pinacoteca do Estado de São Paulo.

A artista gaúcha também fez exposições no exterior, na Picasso Galery e Brazilian-American Cultural Institute, em Washington, DC. Lou participou da II Bienal Internacional de Aquarela, no Museu Nacional de Aquarela, no México. Também recebeu o Prêmio Iberê Camargo, outorgado pela Câmara Municipal de Porto Alegre em 2006 e foi indicada para o Prêmio Açoriano de Artes Plásticas em 2007.

