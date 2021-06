Morre atriz Mabel Calzolari aos 21 anos após luta contra doença rara

publicidade

Mabel Calzolari morreu aos 21 anos, nesta terça-feira (22), após luta contra a aracnoidite torácica —doença rara que provoca uma inflamação da medula óssea. A atriz, que fez parte do elenco da novela Orgulho e Paixão (2018), na TV Globo, passou os últimos meses no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pelo ator João Fernandes, ex-namorado da artista, por meio de publicação nas redes sociais. "Desde o dia em que decidiu entrar naquele ônibus, quando você decidiu tomar aquela anestesia. Você nunca deixou que ninguém te diminuísse ou desacreditasse dos seus sonhos", escreveu o ator, no Instagram.

"Ari e Selena teriam muito orgulho. Você é rara, meu anjo. Hoje eu perdi minha vizinha, minha amiga, inspiração, namorada, noiva, ex, amiga, parceira e mãe do meu filho. E o mundo ganha mais um capítulo sobre a história da mulher mais sinistra que eu já vi. Obrigado por lutar tanto por nós, pela nossa família, por ter me escolhido e me dado o maior presente que existe no mundo", completou.

Atriz Monique Curi, que vinha oferecendo apoio à família desde o início do tratamento, publicou um vídeo sobre os útimos dois anos e como a situação se complicou nos últimos meses. "Tudo começou com a aracnoidite, uma inflamação na coluna (ela foi diagnosticada em 2019, pouco depois do nascimento do filho, em julho). A luta dela era para não ficar tetraplégica. A partir daí a gente pediu ajuda. Todo mundo ajudou tanto. Só que, de dezembro para cá, ela abriu a coluna nove vezes. Abrir tanto a coluna desse jeito, eles tentando resolver o problema da aracnoidite, pode ter causado alterações no sistema nervoso", publicou Monique.

Mabel deixa um filho, o pequeno Nicolas, fruto do relacionamento com João Fernandes.

Veja a homenagem que o ator escreveu para a ex-namorada