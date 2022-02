Morre o ator gaúcho Mauro Soares

publicidade

O ator Mauro Soares faleceu nesta quinta-feira, às vésperas de completar 70 anos, que seria no próximo sábado, dia 26. Segundo fontes, a morte ocorreu por 'causas naturais'.

Mauro Soares estreou no teatro em 1966, atuando na peça "Os Deuses Riem", em Pelotas, sob direção de J. R. Mendonça. Mudou-se em 1977 para Porto Alegre, onde continuou a carreira de ator. Entre seus trabalhos como ator destacam-se: "Os Dragões do 21º Dia" (1978), "O Evangelho Segundo Zebedeu" (1978), "A Lata de Lixo da História" (1979), "Esta É a Sua Vida" (1981) e "Doce Vampiro" (1982). Em 2000, atuou em "O Pagador de Promessas", com direção de Roberto Oliveira; em 2003, em "Homem não Chora", direção de Shirley Rosário; em 2004, voltou a atuar sob a direção de Luciano Alabarse, em "Antígona", recebendo o "Prêmio Açorianos de Melhor Ator Coadjuvante". Continuou a parceria em "Hamlet" (2006), "Medeia" (2007), "Édipo" (2008), "Platão 2 em 1" (2009), "Bodas de Sangue" (2010), "Inimigos de Classe" (2012), "Ifigênia em Áulis + Agamênon" (2013), "A Vertigem dos Animais Antes do Abate" (2014) e "Crime Woyzeck" (2015).

Mauro Soares teve sua trajetória contada no livro "A Luz no Protagonista", que registra depoimentos do ator e diretor - e de personalidades que trabalharam com ele - ao jornalista cultural Roger Lerina. O sexto volume da série "Gaúchos Em Cena", do festival Porto Alegre "Em Cena", teve sessão de autógrafos na noite de 17 de setembro de 2015, no saguão do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues e teve distribuição gratuita ao público.