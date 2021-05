Morre o escritor espanhol José Manuel Caballero Bonald aos 94 anos

publicidade

O escritor e poeta espanhol José Manuel Caballero Bonald, Prêmio Cervantes de 2012, faleceu este domingo aos 94 anos, anunciou o instituto que concede esse prêmio literário.

De pais cubanos, o autor nasceu na Andaluzia em 1926, e recebeu em 2012 o Prêmio Cervantes - considerado o Prêmio Nobel da literatura de língua espanhola - por sua vasta obra marcada pela poesia, mas também por romances e ensaios.

Com um enorme corpo literário atrás de si, foi autor de obras como 'Las adivinaciones' (1952), 'Manual de infractores' (2005) e 'Entreguerras' (2012), entre muitos títulos.

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, elogiou num tweet: "Faleceu José Manuel Caballero Bonald. Uma referência nos últimos tempos da cultura do nosso país, um grande poeta e romancista que pertenceu à geração dos anos 1950. Meus pêsames e carinho para seus entes queridos".

Quando do anúncio de sua vitória no Prêmio Cervantes, o presidente do júri, Darío Villanueva, afirmou: "É uma das figuras mais proeminentes da literatura espanhola, que tem uma marcada projeção ibero-americana".

