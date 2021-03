Morre o jornalista Eduardo Bins Ely

publicidade

Morreu no início da manhã desta terça-feira, aos 61 anos, o colunista social Eduardo Bins Ely. Diagnosticado com diverticulite, ele estava há cerca de dez dias na UTI do Complexo Santa Casa de Misericórdia e teve complicações após uma cirurgia de intestino. O cronista trabalhava há 17 anos no Jornal do Comércio.

Bins Ely dedicava sua atenção às áreas de gastronomia, cultura, moda, turismo e entretenimento. Nascido em 25 de outubro de 1959, o jornalista era também formado em Relações Públicas, ambos os cursos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e pós-graduado em Marketing na mesma universidade. Chegou a ser relações públicas de várias casas noturnas e assessor de comunicação em eventos empresariais.

O falecimento de Bins Ely repercutiu nas redes sociais. O sobrinho Ricardo Seffner lamentou a perda. “Ele se foi, mas comigo ficam os incontáveis aprendizados, dicas sobre carreira, disciplina, comunicação e muitas risadas. Uma imensa gratidão por tudo isso!”. O ex-deputado Vieira da Cunha era amigo do colunista. “Eduardo era respeitado, muito bem relacionado, uma pessoa agradável e um profissional competente. Deixará saudades de todos que, como eu, tiveram o privilégio de conviver de perto com um ser humano tão especial”, escreveu.

Era filho do cirurgião plástico Jorge Fonseca Ely e tio do atual presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Márcio Bins Ely (PDT). Ainda não há informações sobre velório, que deverá ser restrito aos familiares, mas há a possibilidade de ser transmitida on-line. Solteiro, deixa mãe e 11 irmãos.