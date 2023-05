Morre o músico Luiz Carlos Borges aos 70 anos

publicidade

Morreu nesta quarta-feira, 10, o músico nativista Luiz Carlos Borges, aos 70 anos. Ele estava internado em Porto Alegre.

Luiz Carlos Borges tem quase 60 anos dedicados à música e 35 discos lançados. Durante 20 anos animou bailes ao lado do grupo familiar "Irmãos Borges" e sua trajetória solo iniciou a partir da composição "Tropa de Osso", premiada na 9º edição da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, em 1979. A partir daí, começou a tocar por diversas regiões brasileiras, por alguns países da América do Sul, Europa, Ásia e América do Norte, levando na bagagem mais de uma centena de prêmios conquistados em festivais como compositor, intérprete, instrumentista e arranjador.

Foi idealizador do Festival Musicanto, de Santa Rosa, e contribuiu com vários outros festivais e projetos, e segue fortalecendo a renovação da música regional do Sul do país.