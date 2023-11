Mostra de filmes "Buñuel no México" começa na Cinemateca Capitólio

publicidade

A Cinemateca Capitólio apresenta a mostra "Buñuel no México", com dez filmes da fase mexicana do grande diretor espanhol. O evento começa hoje e segue até 8 de dezembro.

A sessão de abertura, nesta terça-feira (28), às 19h30min, exibe uma das grandes obras-primas de Luis Buñuel, "O Anjo Exterminador", com apresentação do crítico de cinema Marcus Mello.

A programação destaca ainda demais obras marcantes da história do cinema, como Os Esquecidos, Nazarín, Simão do Deserto e O Alucinado, com um recorte que passeia entre histórias de cunho social e narrativas abertamente surrealistas.

Um dos grandes criadores da vanguarda cinematográfica do período silencioso, Buñuel exilou-se da Espanha durante a Guerra Civil (1936-39). A partir dos anos 1940, radicou-se no México, onde deu início à fase mais produtiva de sua trajetória cinematográfica.

“Entre 1946 e 1964, de Gran Casino a Simón del Desierto, fiz 20 filmes no México (de um total de 32). Com exceção de Robinson Crusoe e The Young One, todos esses filmes foram rodados em língua espanhola com atores e técnicos mexicanos”, declarou o cineasta.

Com apoio da Versátil Filmes, a programação tem entrada franca.



SERVIÇO:

Quando: 28/11 (terça-feira) a 08/12/2023 (sexta-feira).

Onde: Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), Centro Histórico de Porto Alegre.

Quanto: Entrada gratuita com distribuição de senhas 30 minutos antes da sessão.

GRADE DE HORÁRIOS

28 de novembro

19h30min – O Anjo Exterminador



29 de novembro

17h – O Bruto

19h30min – Os Esquecidos



30 de novembro

17h – Escravos do Rancor

19h30min – A Adolescente

01 de dezembro

17h – Nazarín



02 de dezembro

17h – Simão do Deserto



03 de dezembro

17h – Ensaio de um Crime

19h – O Alucinado



05 de dezembro

17h – A Adolescente

19h30min – Escravos do Rancor

06 de dezembro

17h – Simão do Deserto

18h – Os Esquecidos

19h30min – Nazarín



07 de dezembro

15h – Ensaio de um Crime

17h – O Bruto

19h30min – A Morte Neste Jardim



08 de dezembro

15h – O Alucinado

17h – O Anjo Exterminador