Mostra Ecofalante de Cinema em Porto Alegre

Começa nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, em Porto Alegre, a 11ª Mostra Ecofalante de Cinema, mais importante evento sul-americano dedicado à temática socioambiental. O evento audiovisual gratuito apresentará 110 filmes de 27 países, distribuídos em quatro salas de cinema da cidade: Cinemateca do Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085), Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736), CineBancários (General Câmara, 424) e Sala Redenção - Campus Central da Ufrgs (Paulo Gama, 110).

Além da Sala Redenção, da Ufrgs, outras universidades, como PUCRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul e Senac, recebem o evento, formando assim um circuito universitário de difusão de filmes socioambientais propostos pela Mostra Ecofalante.

Fazem parte da programação da mostra: a homenagem ao diretor e ator Jacques Perrin; a homenagem à cineasta Sarah Maldoror; a Competição Latino-americana, o Panorama Internacional Contemporâneo, o Concurso Curta Ecofalante, que inclui filmes brasileiros assinados por estudantes; as Sessões especiais com exibição do documentário cult “Koyaanisqatsi", de Godfrey Reggio, lançado nos cinemas há exatos 40 anos, e do último filme do renomado diretor Vincent Carelli, "Adeus, Capitão" (2022). Com registros colhidos ao longo de várias décadas, o filme fecha a trilogia iniciada com o premiado "Corumbiara" (2009) e com "Martírio" (2016). Codirigido por Tatiana "Tita" Almeida, o filme reflete sobre os males da aculturação nas populações indígenas do Brasil ao apresentar 70 anos de registros do povo Gavião, partindo do primeiro contato dos então isolados indígenas com os "kupên" (brancos).

Fechando a vasta programação há uma a série de entrevistas exclusivas com alguns dos diretores dos filmes exibidos e outras personalidades. A série está disponível online, no canal YouTube da Mostra Ecofalante (www.youtube.com/mostraecofalante). A Mostra Ecofalante é considerada o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais.

Este ano, o programa Panorama Internacional Contemporâneo está organizado a partir dos eixos Ativismo, Biodiversidade, Economia, Emergência Climática, Povos & Lugares e Trabalho. Dentre os destaques da programação, no eixo Ativismo, está o longa premiado em Sundance "O Território", de Alex Pritz, que mostra a luta do povo Uru-Eu-Wau-Wau pela posse de seu território. O Panorama traz ainda a sessão especial Sociedade & Redes, com o título "Geração Z", de Liz Smith, tratando do impacto das redes sociais na formação dos jovens. Entre os filmes exibidos nos diversos eixos temáticos estão os indicados ao Oscar "Ascensão" e "Escrevendo com Fogo" (este também premiado em Sundance), além de filmes premiados nos festivais de Locarno ("Mil Incêndios") e HotDocs ("Escola da Esperança" e "Ostrov - A Ilha Perdida").