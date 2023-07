Mostra gratuita sobre arte e educação ambiental abre no Espaço Cultural Correios

publicidade

A exposição “Pintar para Imortalizar VI”, idealizada pela artista canoense Lesiane Lazzarotti Ogg, chega a Porto Alegre pela primeira vez, no Espaço Cultural Correios (Av. Sete de Setembro, 1020 - Centro Histórico). A mostra gratuita reúne passagens por diversas cidades do Brasil, e também possui caráter educativo, já que propõe atividades para crianças e visitas escolares. São 16 obras de artistas do Grupo Baluarte, com curadoria de Lesiane e Luiz Badia e coordenação de Riele Kraether. A abertura acontece neste sábado, 29, das 14h às 17h. A exposição segue até o dia 5 de setembro, de terça a sábado, das 10h às 17h.

Lesiane tem uma trajetória nos movimenos de proteção ao meio ambiente, focando na defesa da flora e da fauna. Suas obras propõem um apelo à conscientização do público diante da extinção de diversas espécies. Com cores vibrantes e caráter itinerante, a exposição já esteve em Curitiba (2015), Ribeirão Preto (2016), Juiz de Fora (2018), e Niterói (2019 e 2021).

Além das obras de Lisiane, em Porto Alegre também serão apresentadas produções dos seguintes artistas: Adriana Brito, Anabela Costa, Araci Gardel, Cláudia Vasconcelos, Gabriel Lima, Jaqueline Ikemura, Márcia Grijó, Marilena Mota, Maristela David, Matilde Toledo, Nequitz, Nieves Dace, Riele Kraether, Sonia Camacho, Thereza Toscano e Yara Persi.