Mulher de Andreas Kisser, do Sepultura, morre aos 52 anos

Patricia Perissinotto Kisser, mulher do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, morreu aos 52 anos neste domingo (3), um dia depois do aniversário. Ela lutava contra um câncer no cólon. A informação foi confirmada por meio de comunicado oficial postado no Instagram da banda.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Patricia Perissinotto Kisser neste domingo. A sua existência permanecerá para sempre em nossas vidas e em nossas memórias. Agradecemos aos amigos por todo apoio e mensagens de carinho. Pedimos privacidade neste momento difícil", diz a nota assinada por Andreas Kisser e os filhos do casal, Giulia, Yohan e Enzo.

No perfil dele no Instagram, o guitarrista também prestou uma homenagem para a esposa. "Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patricia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci [...] 32 anos juntos com muito amor, respeito e cumplicidade [...] Vá em paz meu amor [...] Eu te amo! Meu caminho sempre foi mais leve ao seu lado!", escreveu Andreas.

Amigos, fãs e seguidores lamentaram a partida de Patricia e aproveitaram a postagem do músico para mandar mensagens de carinho para a família neste momento de luto.

