"Mulheres atravessadas na garganta" estreia no Porto Verão Alegre 2023

publicidade

Neste sábado e domingo, dias 21 e 22, às 20h, estreia no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835) "Mulheres atravessadas na garganta". A programação compõe as atrações do Porto Verão Alegre 2023, e as informações sobre ingressos podem ser consultadas no site do festival. A direção é de Juçara Gaspar, com recortes da correspondência de Violeta Parra e Frida Kahlo, excertos de Érico Veríssimo, Ivo Bender e Sarah Kane.

"Mulheres Atravessadas Na Garganta" é um solo com cinco cenas curtas sequenciais numa experiência de teatro feminista. Recortes de personagens reais ou fictícias, escolhidas entre as vividas desde 2005, pela atriz Juçara Gaspar. A dramaturga, a pintora, a folclorista, a heroína da literatura, a maga da Birmânia, falando através do corpo ofertado da artista. Ana Terra, Sarah Kane, Tianta - A Maga Da Birmânia, Violeta Parra e Frida Kahlo, - vozes de mulheres entrelaçadas em um fluxo de consciência e resistência feminina. O projeto foi premiado no Edital Municipal Fac Emergencial de auxílio à cultura da Prefeitura de Porto Alegre e estreou em outubro de 2020, de forma virtual. Neste segundo semestre de 2022,

"Mulheres Atravessadas na Garganta" ganha os palcos de forma presencial, no mês em que a Cia dramática comemora treze anos.